因市長選舉遷戶籍遭判刑 華航工會理事長：將申請釋憲

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿2018年遷戶籍當「幽靈人口」，投票支持選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，3人二審一度獲判無罪，更一審維持一審判決，最高法院駁回上訴，仍依妨害投票罪判3人各3月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年定讞。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，坦然接受判決結果，但會申請釋憲。

劉惠宗表示，當初就是工會的活動，他工作30年了，在公司的時間遠多於在家，但是被檢舉也必須尊重檢舉人的權益，判決也須尊重法官意見，以工會的角度，這是推動工會民主化、與社會連結的一環，當初遷戶口支持工會人選，其實大家也知道選不上，但是這事工會的民主與尊嚴，當時受到資方打壓，也必須要有發聲管道，這是行動的一環，但是卻被以違反選罷法檢舉。

他表示，不論是當時或現在，這三人遷戶口根本撼動不了選舉結果，但是工會行動已經獲得勝利，也讓當時桃園的執政者看到工會不能被忽視的聲音，哪知道後面仍有法律的問題，他說，會走法律路線，窮盡所有努力，最後就是走釋憲，尋求釋憲結果。

劉惠宗表示，這事情被舉報，相關單位也必須進入偵查，也必須奉公守法執行任務，因此不會責怪，也不認為這是事後的追殺，但是，不論是哪個政黨，也都會推派人選到各地去選縣市長，然後也會遷戶口，簽了戶口後還可以投票給自己，有的候選人跟在地連結以接忽是零，難道這不是只准州官放火、不許百姓點燈嗎？