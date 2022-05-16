因市長選舉遷戶籍遭判刑 華航工會理事長：將申請釋憲
華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿2018年遷戶籍當「幽靈人口」，投票支持選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，3人二審一度獲判無罪，更一審維持一審判決，最高法院駁回上訴，仍依妨害投票罪判3人各3月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年定讞。
華航企業工會理事長劉惠宗表示，坦然接受判決結果，但會申請釋憲。
劉惠宗表示，當初就是工會的活動，他工作30年了，在公司的時間遠多於在家，但是被檢舉也必須尊重檢舉人的權益，判決也須尊重法官意見，以工會的角度，這是推動工會民主化、與社會連結的一環，當初遷戶口支持工會人選，其實大家也知道選不上，但是這事工會的民主與尊嚴，當時受到資方打壓，也必須要有發聲管道，這是行動的一環，但是卻被以違反選罷法檢舉。
他表示，不論是當時或現在，這三人遷戶口根本撼動不了選舉結果，但是工會行動已經獲得勝利，也讓當時桃園的執政者看到工會不能被忽視的聲音，哪知道後面仍有法律的問題，他說，會走法律路線，窮盡所有努力，最後就是走釋憲，尋求釋憲結果。
劉惠宗表示，這事情被舉報，相關單位也必須進入偵查，也必須奉公守法執行任務，因此不會責怪，也不認為這是事後的追殺，但是，不論是哪個政黨，也都會推派人選到各地去選縣市長，然後也會遷戶口，簽了戶口後還可以投票給自己，有的候選人跟在地連結以接忽是零，難道這不是只准州官放火、不許百姓點燈嗎？
他說，也請教了法學教授，教授認為，如果是鄉長、村長因為參加投票者少，幾票之間可能會影響到選舉結果，但是大範圍的縣市長選舉，一兩票遷戶籍，是否也能撼動選舉結果，似乎有點擴大解釋了，認為應該縮限選罷法的權力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言