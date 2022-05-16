擁有三大碩士學位 那瑪夏前區長白樣輸給貪心

高雄市無黨籍那瑪夏前區長白樣‧伊斯理鍛（改名吳牧群）被控在擔任區長期間向多家廠商索賄，金額近2千萬元，白樣還曾指示包商將60萬現金賄款放進冰箱內，收賄惡行全遭徵信社錄影蒐證。橋頭地院今天依5個貪汙罪重判18年徒刑，白樣辯護人指出，針對是否上訴，有待收到判決書後決定。

今年60歲白樣‧伊斯理鍛擁有三大碩士學位，曾任2屆高雄縣桃源鄉長、玉山國家公園技正、主任等職位，因妻子為那瑪夏人，2011年轉戰那瑪夏，成為高雄縣市合併後第一屆官派區長，任期至2014年。

高雄直轄市原民區2014年11月恢復區長、區代表選舉，白樣以891票敗給第二屆那瑪夏區長徐出世，但2017年徐出世被爆出貪汙，原職位由高市府派人代理，當地里長及區民代表群起拒絕白樣擔任代理區長。

2018年白樣擔任高市府原民會主祕期間，回鍋參選第三屆那瑪夏區長，以673票當選第三屆那瑪夏區長。2020年白樣涉案後被解職，一度遭收押禁見，同年8月21日諭知200萬元交保。

一名高雄原民區人士說，白樣和妻子另一身分是牧師，地方形容白樣口條不錯，作風也「很敢」，在任期間在原民區影響大，但評價兩極。

據了解，白樣一家自莫拉克風災後搬遷至杉林區大愛園區，並運用政府補貼、核發200坪土地建造教會，目前除和妻子在教會中擔任牧師，兩人也在桃源區經營民宿，生活趨於低調。記者聯繫他的手機，他接起直說「你打錯了」，後續電話就沒有人接。