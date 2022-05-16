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會計膽大包天 竊走牙醫診所上千萬還直接到金庫搬現金
陳姓女子在趙姓男子開設的3間牙醫診所擔任會計，卻在前年2月起，以轉帳、提領等方式侵占診所現金，甚至還趁員工不注意，跑到診所金庫徒手搬走2百萬餘元現金，連要發給醫師的薪水都A走，老闆接獲醫師反映未領到薪資、供應商未收到貨款，調查帳務才知陳女誇張行徑，新北地檢署今依業務侵占、竊盜等罪起訴。
檢方調查，陳女前年2月起，因缺錢花用，先將健保局給付牙醫診所的77萬餘元健保醫療給付提領一空，又將診所帳戶款項轉走，在前年2月至去年4月間，以類似方式侵占3間牙醫診所共九百萬餘元，陳女見無人發現便變本加厲，去年3月連3天上午趁著員工未注意時，溜到金庫，徒手竊取2百萬餘元現金，更在去年5月偷走診所準備發放給牙醫師的10萬餘元薪資。
趙男接獲醫師反映薪水遲發、供應商反映未收到貨款，仔細調查診所帳務後才發現陳女竟A走高達1200萬餘元，憤怒向新北檢提告，檢方今依業務侵占、竊盜等罪起訴。
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