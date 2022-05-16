精品達人靠醫院證明躲入監繼續網拍 監院糾正矯正署

綽號「阿邦師」的精品達人李正邦，因詐欺案被法院判刑3年半定讞，但李提出醫院診斷證明讓獄方拒絕收監，躲避入監之後又開直播經營網拍牟利。監察院今天表示，監委王幼玲、高涌誠調查後，認為執行檢察官未妥予查明其停止執行原因是否消滅，該案也突顯法務部與矯正署對於各監所拒絕收監申請案的裁量標準及空間欠缺一致性的標準，通過糾正矯正署、高雄第二監獄、橋頭地檢署等單位。

糾正案文指出，高雄二監於109年9月執行李姓詐欺犯收監時，憑李員所提出醫院之診斷證明書記載：「左頰上皮增生異常（癌前病變）」，便於同年10月由衛生科護理師簽辦「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」之拒絕收監評估單，而非該科專科醫師的評估。

內容指出，拒絕收監評估單僅建議「及早開刀，預防惡化成口腔癌」，未依監獄行刑法第13條第2項之規定，進一步檢查，亦無提出因執行而有喪生之虞之事證，致李員在拒絕收監出獄後仍繼續透過網路直播販賣商品牟利，有損矯正機關核准拒絕收監之公正性，戕害矯正機關形象，核有違失。

監委表示，橋頭地檢署未依法將拒絕收監之李員送交適當處所；而李員被拒絕收監後至送監執行止約1年期間，執行檢察官也未面訪李員，且未注意其健康情形，僅函請警方派員查訪，請家屬每月及開刀術後自動提供診斷證明書。

監委表示，據醫院之病歷資料顯示，李員自109年9月經醫師開立診斷書後，手術日期因疫情自110年4月至同年10月一再展延，顯無急迫性，執行檢察官卻未本於權責妥予查明停止執行原因是否消滅，致使李員在拒絕收監後，仍持續透過網路直播販賣商品牟利，直到周刊媒體大幅報導後隔日才通知李員到案說明，裁定入監執行，有損檢察機關聲譽，亦有違失。

調查報告也表示，查據台北市政府警察局信義分局警勤區訪查紀錄，警方自始知悉李員於飯店內販賣珠寶，但警察機關對李員之查訪未盡落實，虛應故事，肇致詐欺案列管之治安顧慮人口，遭舉報再度涉犯網路直播詐騙，有危害治安之虞，損及人民對於警察機關維護社會治安公權力之信賴，警政署允應督導所屬，強化治安顧慮人口查訪機制，以善盡預防與偵查犯罪權責，進而有效維護社會治安。