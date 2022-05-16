快訊

醫稱「化痰藥」可減少4成死亡率遭瘋搶 羅一鈞這樣說

扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

大人吵架遷怒小孩罵「三字經」 法官判他拘役10日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子在停車場倒車撞到吳姓婦人的車子，雙方口角，王對吳婦辱罵穢語，遷怒飆罵吳婦13歲的小孩，被訴成年人故意對少年犯公然侮辱罪；台北地方法院審理，判王拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

2021年10月17日晚間，王在台北市信義區某大樓地下一樓停車場閘道倒車，車子撞到在後等待出場的吳婦的車，王對吳婦辱罵「三字經」，還對吳婦稱「蕭查某，沒見過這種瘋女人，妳給我閉嘴」。

吳婦13歲的小孩問王「你為何罵我媽？」王接著對吳婦的小孩罵「XXX的，關你甚麼事」，吳婦提告，檢方起訴王。

法院審理認為，王犯公然侮辱罪、成年人故意對少年犯公然侮辱罪，應從一重處斷。

判決指出，王因對吳婦心生不滿，在地下1樓停車場出入口閘道公然侮辱告訴人，但他審理時坦承犯行，已有悔意，審酌教育程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、造成的損害，判王拘役刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱 停車場

延伸閱讀

女網紅代言鬧翻槓醫美集團 粉團諧音影射罵人遭訴

男罵警三字經辯忘光了 法院這理由證明有意識判有罪

失智症男麵店門口傾倒廚餘 飆罵、毆打店家遭判刑

篩檢站爆衝突！居民不滿「快篩陽」排到醫院外 飆罵醫護三字經

相關新聞

火燒「壽司郎」停車場14輛機車 女為情縱火被起訴

桃園市呂姓女子不滿前女友親近前同事翁男，今年3月到男子任職的壽司郎桃園國際路店潑汽油，要燒他機車洩憤，結果蔓延火勢將一整...

夫逼小王剃光頭脫褲羞辱 用「入監會染惡習」求輕判

台中市許姓男子已婚，在2019年間得知張姓友人與妻子有染，氣得找張在公園談判，除徒手毆打外，拿出剪刀、刮鬍刀，要求張剃光...

大人吵架遷怒小孩罵「三字經」 法官判他拘役10日

王姓男子在停車場倒車撞到吳姓婦人的車子，雙方口角，王對吳婦辱罵穢語，遷怒飆罵吳婦13歲的小孩，被訴成年人故意對少年犯公然...

牛糞博士控訴騎士拍車窗比中指 沒拍到證據不起訴

「牛糞博士」朱政騏控訴，去年8月開車行駛在台北市區，遭李姓騎士拍車窗比中指，提告騎士恐嚇等罪。士林地檢署認為，騎士雖下車...

毒犯被押求交保「照料高齡母」 法院駁：都不在家被通緝

苗栗縣徐姓男子涉毒品案遭訴，法院審理期間，徐行蹤不明被通緝，1日才被警方查獲遭法院裁定羈押，徐以要照顧九旬高齡母親、家中...

北檢外鬥毆砍人落幕 北市警逮北聯幫成員等16人

台北地檢署日前發生砍人案件，前警官許姓男子因欠下吳姓女子800萬元的債務，雙方先因鬥毆被送入地檢署後，許男的友人、有北聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。