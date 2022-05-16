大人吵架遷怒小孩罵「三字經」 法官判他拘役10日

王姓男子在停車場倒車撞到吳姓婦人的車子，雙方口角，王對吳婦辱罵穢語，遷怒飆罵吳婦13歲的小孩，被訴成年人故意對少年犯公然侮辱罪；台北地方法院審理，判王拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

2021年10月17日晚間，王在台北市信義區某大樓地下一樓停車場閘道倒車，車子撞到在後等待出場的吳婦的車，王對吳婦辱罵「三字經」，還對吳婦稱「蕭查某，沒見過這種瘋女人，妳給我閉嘴」。

吳婦13歲的小孩問王「你為何罵我媽？」王接著對吳婦的小孩罵「XXX的，關你甚麼事」，吳婦提告，檢方起訴王。

法院審理認為，王犯公然侮辱罪、成年人故意對少年犯公然侮辱罪，應從一重處斷。