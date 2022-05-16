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牛糞博士控訴騎士拍車窗比中指 沒拍到證據不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

「牛糞博士」朱政騏控訴，去年8月開車行駛在台北市區，遭李姓騎士拍車窗比中指，提告騎士恐嚇等罪。士林地檢署認為，騎士雖下車17秒，但沒有拍到他比中指和拍車窗等證據，不能僅憑單一指述論罪，全案不起訴處分。

不起訴書指出，朱政騏和李姓騎士去年8月5日晚上10時許，均直行行駛在大同區民生西路外側車道，發生行車糾紛，朱指控騎士不滿他閃大燈，涉嫌下車走到他的車輛駕駛座旁敲打車窗玻璃，又比出不雅手勢辱罵，隨即騎車離去，提告強制、恐嚇危害安全、刑法第185條第1項壅塞陸路致生往來危險罪。

李姓騎士供稱，朱先加速又對他閃大燈，才會停車在朱的車輛前面，詢問為何要閃大燈和加速，但朱沒有回應，所以才先騎車離開，沒有拍打或碰觸車窗，也沒有印象伸手比向朱。

檢察官勘驗行車記錄器畫面，雙方均行駛在民生西路外側車道，騎士行駛在朱的車輛右前方，騎士前方另有一輛白色自小客車忽然暫停路邊，騎車隨即靠左閃避，朱因此閃大燈示警，騎士隨後減速煞車暫停在朱的車輛前方；當時車輛左側還有內側車道可供其他車輛行駛、通過車道，難認有壅塞道路而生公共危險。

檢方指出，行車記錄器影像顯示，騎士停車到再次上車離去，至多約17秒，時間短暫且不具延續性，加上拍攝角度無法拍到朱的駕駛座車窗，無法確認究竟有沒有拍車窗，另雖然騎士離去前，朝朱的車輛「比了一下」但無法確認手勢為何，難僅憑朱的說詞就認定騎士有明確具體加害犯意，全案不起訴處分。

車道 行車記錄器 恐嚇

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