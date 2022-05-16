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毒犯被押求交保「照料高齡母」 法院駁：都不在家被通緝

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣徐姓男子涉毒品案遭訴，法院審理期間，徐行蹤不明被通緝，1日才被警方查獲遭法院裁定羈押，徐以要照顧九旬高齡母親、家中經濟困頓為由，向台中高分院提出抗告，請求撤銷羈押，不過法官認為，警方多次到徐居地找不到人，還有四次涉案被通緝紀錄，認有羈押理由駁回。

裁定指出，徐姓男子涉嫌施用第一級、第二級毒品罪，遭苗栗地檢署起訴後，正在苗栗地院審理，但審理期間，徐未到案，被法院發布通緝，1日才被警方查緝到案，由苗栗地院審理後，認為有逃亡之虞，裁定羈押。

不過徐男向台中高分院提出抗告，以家中經濟困頓，平常做粗工維生，連假日都要工作，高齡94歲的母親與支付外籍看護的費用，全都是他一肩扛起，突然遭到羈押，將斷絕家中經濟來源，希望法官體恤，撤銷羈押。

台中高分院認為，徐男過去在2001年、2005年、2015年、2020年都有涉案逃亡被通緝的紀錄，而此次因案遭苗栗地檢署起訴，案子仍在苗栗地方法院審理期間，法院的傳票在去年底由看護代收後，今年1月也未依傳票日期到庭。

警方在今年2月11日、12日、17日前往徐男住所拘提無著，詢問家人、鄰居也都不知徐男去向，也沒有聯絡方式，工作地點，法院在今年3月14發布通緝，直至今年5月1日才查獲，認定苗栗地院的羈押裁定有理由，並無不法，駁回徐男抗告，不得再抗告。

苗栗縣徐姓男子涉嫌毒品案遭羈押，徐向台中高分院提抗告遭駁回。本報資料照片
苗栗縣徐姓男子涉嫌毒品案遭羈押，徐向台中高分院提抗告遭駁回。本報資料照片

通緝 外籍看護

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