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夫逼小王剃光頭脫褲羞辱 用「入監會染惡習」求輕判

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子已婚，在2019年間得知張姓友人與妻子有染，氣得找張在公園談判，除徒手毆打外，拿出剪刀、刮鬍刀，要求張剃光頭、脫褲子，甚至到張任職公司，逼張離職、搬家，一審依傷害、恐嚇等罪，判刑3月、拘役30天，許以「入監會染惡習」上訴求緩刑，台中高分院駁回。

判決指出，許姓男子在2018年間結婚，婚後一年發現曾參加婚禮的張姓友人，接近妻子，雙方還有親吻、齊赴汽車旅館的狀況，許以侵害配偶權，向張求償，法院判張需賠償30萬元，許在2019年11月間，約出張在公園談判，先持球棒嗆聲「被打不能還手」，接著徒手毆打張頭部。

許男將自備的剪刀、刮鬍刀給張男，逼迫張男脫褲子、剃光頭，張男不從，又被許男持續毆打，接著還把張男的機車鑰匙丟棄，造成張男臉部挫傷、耳朵撕裂傷。

許男在同年月21日又到張男任職的公司，逼迫張男離職、搬家，嗆聲「不然見一次、打一次」，張男因不堪威脅，向警報案。

一審認定許男涉犯傷害、恐嚇罪，分別判刑3月、拘役30天，得易科罰金，不過許男不服，提出上訴。

許男上訴理由是因遭妻子、好友的雙重背叛，導致有混合情緒、行為的適應障礙症，另外，他還有父母及子女要扶養，一審的易科罰金12萬元過高，如果入監服刑的話，監獄龍蛇雜處，恐致他不堪遭社會大眾以有色眼光看待，沾染其他犯罪惡習，反與刑罰教育、導正犯罪者目的背道而馳，希望法院審酌他是一時氣憤，而且沒有前科，可以宣告緩刑或從輕量刑。

台中高分院審理後，仍採一審認定，認為許男在警詢、偵訊以及一審審理時，都否認犯行，態度不佳，而且也沒與被害人達成和解，取得原諒，不宜宣告緩刑，另外有父母子女需扶養，以及監獄龍蛇雜處，並非宣告緩刑或輕判的理由，無從准許，駁回許男訴請。

台中市許姓男子涉嫌毆打、恐嚇妻子外遇對象遭判刑，上訴台中高分院維持原判。圖／本報資料照
台中市許姓男子涉嫌毆打、恐嚇妻子外遇對象遭判刑，上訴台中高分院維持原判。圖／本報資料照

恐嚇 父母 監獄

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