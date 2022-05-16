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請女實習醫師喝「強姦藥丸」咖啡 他醫師證書被廢
彰化縣李姓男醫師下藥迷昏女性實習醫師，最高法院依「以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪」判他有期徒刑5年6月定讞，衛福部廢止李的醫師證書，李提行政訴訟，最高行政法院審理，判李敗訴，本案確定。
李提上訴指稱，他以欺瞞的手段犯案，卻與強暴、脅迫手法視同，而被處以廢止醫師證書的嚴厲行政處分，處分違反憲法平等原則，請求法官撤銷衛福部的處分；最高行政法院審理認為，衛福部處分無違誤，駁回李上訴案。
判決書指出，李2015年取得FM2藥品（俗稱「強姦藥丸」）之後，在醫院附近的咖啡店購買2杯咖啡，他先將FM2摻入其中的1杯，誘拐女實習醫師進入安寧病房的醫師值班室，假意要請她喝咖啡，卻將下過藥的咖啡交給對方飲用，將她迷昏。
檢察官偵辦起訴李姓醫師，案件2019年由最高法院審結，判李5年6月定讞，衛福部隨即廢止李的醫師證書，李提訴願遭駁回，提行政訴訟。
一審台北高等行政法院認為，衛福部行政處分未違法，判李敗訴，李不服，向最高行政法院提起上訴仍被駁回。
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