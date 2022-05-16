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北檢外鬥毆砍人落幕 北市警逮北聯幫成員等16人

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

台北地檢署日前發生砍人案件，前警官許姓男子因欠下吳姓女子800萬元的債務，雙方先因鬥毆被送入地檢署後，許男的友人、有北聯幫背景的黃姓男子找人在外埋伏毆打吳女一方，其中有人持刀砍傷吳一方的林姓男子後就逃逸。北市警方經歷12天追捕，前天將逃逸的剩餘人等抓回，並逮捕協助藏匿的5人等。

據了解，吳女先是得知曾擔任警官的前男友許男因吸金案到北院出庭，便找來友人埋伏在法院外想藉機催討800萬元債務，當許男步出法院，吳女等人就上前催討，一言不合下雙方大打出手，被趕來的轄區警方中正一警方逮捕。

事後，雙方都依聚眾鬥毆罪嫌被送入台北地檢署，全數人交保、限制住居；沒想到這次換許男的友人黃男不甘心，認為派了2名小弟保護許，結果保護不成，反而被抓，便再找人等到吳女一方走出後，就上前毆打，其中一名男子持刀，砍傷吳女一方的林姓男子，就作鳥獸散。

幸好林男送醫後無大礙。中正一警方獲訊後與刑警大隊成立專案小組追查，分別在台北中山區、松山區、新北三重、坪林、台中等地，最後在宜蘭羅東鎮逮捕犯嫌黃男，12天來陸續逮捕持刀砍人的3名犯嫌、聚眾鬥毆8名犯嫌、協助藏匿人犯的5名犯嫌。

黃男辯稱，知道在地檢署外犯案會吸引警方高度注意，只是沒想到帶人到場，身邊就有人不受控制就衝上前，其餘人等才會跟著上前毆打。

台北地檢署外日前傳砍人案件，北市警12天來逮16人。記者邱奕能／翻攝
台北地檢署外日前傳砍人案件，北市警12天來逮16人。記者邱奕能／翻攝

債務 羅東

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