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不滿被開單 嘉義男子分局前高速蛇行判妨害公務

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣黃姓男子騎機車因紅燈違規左轉遭警方攔查開單，心生不滿，返家後開車到民雄分局前多次來回高速蛇行、藉由排氣管製造噪音，見執班警員出面攔阻，刻意駛近警員後再加速離去。嘉義方法院審結，依妨害公務罪將黃男判處6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

去年3月26日深夜10時55分，25歲黃姓男子騎乘機車在嘉義縣民雄鄉台1線與民雄地下道路口紅燈左轉遭警察攔查開單，警員尚未製單完畢黃男即騎車離去。

黃男返家後心生不滿，借友人的車開，多次來回行駛在民雄分局前道路，高速蛇行並逆向行駛，還刻意藉由引擎排氣管製造噪音，引起執班林姓警員注意。

林姓警員上前攔停，黃男不但加速駛離，又駛回分局在林員要對其第二次攔停時，駕車靠近林員再加速離去。警方循線將黃男帶回偵訊，檢方偵辦後提起公訴。

法官審酌，被告竟只因為無聊而無視公眾用路安全，衝動蛇行超速、占用對向車道轉彎，對公眾往來安全已造成顯著危險，又當警方依法執行職務時，不但不接受攔停還高速迫近執勤員警，貶損國家公務員執法的效率與尊嚴。念在犯後坦承犯行，態度尚可，危險駕駛的時間約5分鐘、犯罪動機及手段等量處有期徒刑6月，如易科罰金，以1仟元折算1日。可上訴。

黃姓男子不滿被開單，返家後駕車在分局前往來高速蛇行，遭嘉義地方法院依妨害公務判刑。記者李宗祐／攝影
黃姓男子不滿被開單，返家後駕車在分局前往來高速蛇行，遭嘉義地方法院依妨害公務判刑。記者李宗祐／攝影

嘉義 噪音 警察

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