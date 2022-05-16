不滿被開單 嘉義男子分局前高速蛇行判妨害公務

嘉義縣黃姓男子騎機車因紅燈違規左轉遭警方攔查開單，心生不滿，返家後開車到民雄分局前多次來回高速蛇行、藉由排氣管製造噪音，見執班警員出面攔阻，刻意駛近警員後再加速離去。嘉義方法院審結，依妨害公務罪將黃男判處6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

去年3月26日深夜10時55分，25歲黃姓男子騎乘機車在嘉義縣民雄鄉台1線與民雄地下道路口紅燈左轉遭警察攔查開單，警員尚未製單完畢黃男即騎車離去。

黃男返家後心生不滿，借友人的車開，多次來回行駛在民雄分局前道路，高速蛇行並逆向行駛，還刻意藉由引擎排氣管製造噪音，引起執班林姓警員注意。

林姓警員上前攔停，黃男不但加速駛離，又駛回分局在林員要對其第二次攔停時，駕車靠近林員再加速離去。警方循線將黃男帶回偵訊，檢方偵辦後提起公訴。