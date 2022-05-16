市長想投自己人 華航工會理事長當幽靈人口 有罪定讞

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿遷戶籍當「幽靈人口」，投票支持選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，3人一度獲判無罪，但最高法院仍依妨害投票罪判3人各3月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年定讞。

華航企業工會2018年5月31日會員大會推派朱梅雪參選桃園市長，劉惠宗等3人為讓朱梅雪當選、取回保證金，同年6、7月分別從台北市遷戶籍到桃園市，同年11月24日投票給朱梅雪，認定3人犯妨害投票罪嫌，依法起訴。

雖朱梅雪僅獲1.76%得票率，但桃園地方法院一審仍認為劉惠宗等3人行為已使計票出現不正確結果，破壞選舉公平性、法制觀念偏差，依妨害投票罪判3人各3月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，宣告緩刑2年。

二審指出，刑法妨害投票罪規定雖可遏止幽靈人口選舉歪風，但憲法保障人民有居住、遷徙自由，並有選舉權，為何同樣是為選舉遷戶籍，不質疑候選人遷戶籍的正當性，反而投票權人遷戶籍卻是法所不容？

二審認為劉惠宗等3人在桃園、華航工作均超過20年，雖下班後會回台北市住處，但上班時間均在位於桃園市的華航，長期和桃園市有「人、地的連結關係」，認定3人有居住事實，不符妨害投票罪的構成要件，改判3人無罪，但最高法院撤銷原判決，發回更審。