倒楣男燒褲去霉運 竟燒掉郵局升降機擋板 判拘役15日

蔡姓男子今年1月企圖去除霉運，竟然在台北市北投區尊賢街郵局前焚燒褲子，不料火勢太大燒燬郵局的無障礙升降機擋板。士林地方法院依公共危險罪判處拘役15日，可易科罰金1萬5千元。

34歲蔡男今年1月13日凌晨1時許，因為個人信仰，為祈求去除霉運，想要焚燒個人衣物。不料，他把褲子放在郵局外的無障礙升降機北側擋板上，點火燒褲，火勢延燒燒燬了升降機擋板，幸好消防人員到場及時撲滅火勢，現場無人員傷亡。

北投分局獲報後，循線查出蔡男涉案，蔡到案供稱，沒有刻意破壞郵局物品，當晚只是想找個角落要燒自己的衣物，試圖改運。

全案依公共危險罪嫌移送士林地檢署，檢方日前聲請簡易判決處刑。士林地方法院簡易庭認定，蔡男犯失火燒燬無障礙升降機北側擋板，致生公共危險罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元。