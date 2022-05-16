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倒楣男燒褲去霉運 竟燒掉郵局升降機擋板 判拘役15日

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

蔡姓男子今年1月企圖去除霉運，竟然在台北市北投區尊賢街郵局前焚燒褲子，不料火勢太大燒燬郵局的無障礙升降機擋板。士林地方法院依公共危險罪判處拘役15日，可易科罰金1萬5千元。

34歲蔡男今年1月13日凌晨1時許，因為個人信仰，為祈求去除霉運，想要焚燒個人衣物。不料，他把褲子放在郵局外的無障礙升降機北側擋板上，點火燒褲，火勢延燒燒燬了升降機擋板，幸好消防人員到場及時撲滅火勢，現場無人員傷亡。

北投分局獲報後，循線查出蔡男涉案，蔡到案供稱，沒有刻意破壞郵局物品，當晚只是想找個角落要燒自己的衣物，試圖改運。

全案依公共危險罪嫌移送士林地檢署，檢方日前聲請簡易判決處刑。士林地方法院簡易庭認定，蔡男犯失火燒燬無障礙升降機北側擋板，致生公共危險罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元。

北投分局呼籲，環保意識高漲，不建議民眾點火燃燒處理個人物品，若要燃燒物品，也盡量選擇不影響到其他民眾的空曠處所，避免波及他人身財產安全。

蔡男為了改運，在郵局外燒褲，火勢延燒燒燬郵局升降機擋板，遭判拘役15日，可易科罰金。記者蕭雅娟／翻攝
蔡男為了改運，在郵局外燒褲，火勢延燒燒燬郵局升降機擋板，遭判拘役15日，可易科罰金。記者蕭雅娟／翻攝

郵局 北投 信仰

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