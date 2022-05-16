美國師英文提醒別用手機 台中騎士氣炸攔下撂台語「不要給恁爸走」

美國籍教師去年底騎單車行經西屯區停等紅燈要起步時，遭前方使用手機的陳姓機車騎士擋路，美師以英文提醒「Get off your phone（別用手機）」，引來陳不滿，先尾隨辱罵三字經、「破格囝仔」後，攔阻美師去路，檢方今依妨害自由罪嫌起訴陳。

起訴指出，一名美國籍教師LE在去年11月10日下午3時許，騎單車行經西屯區二段、河南路二段路口時停等紅燈，在要起步時，前方陳姓機車騎士（38歲）仍在使用手機，遲未前行，美師超越陳男後，以英文提醒Get off your phone（別用手機）」，卻引來陳男不滿。

陳男先騎機車尾隨美師後方，接著辱罵三字經、「破格囝仔」，美師在西屯路二段、上石路等紅燈起步後，陳男又騎機車斜切煞停在美師前方，美師不予理會騎走，陳男在西屯路二段、太原路一段路口，趁美師停紅燈時，將機車停在路邊，走到美師面前，美師欲閃躲，陳男以身體阻擋去路，還以台語喝令「來，不要給恁爸走」。

第六警分局警員獲報到場處理，陳男坦承，的確有辱罵髒字，但辯稱是為了要請美師留在現場。