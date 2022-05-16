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毒駕男6萬罰單不繳 房子被查封隔天含欠稅火速繳清
高雄黃姓男子因毒駕被警方攔查，開罰6萬元，但黃男收到罰單後面對催繳不理，案件移送至行政執行署，也僅扣到3000元薪資，後來行政執行官發現黃名下有房產，日前鐵腕查封，黃男才終於出面，乖乖繳清罰單。
行政執行署高雄分署表示，黃男不僅繳清剩餘罰單欠款，因擔心房子再被查封，連欠繳的房屋稅、地價稅及健保費共8萬2647元，也一併繳清。
另名王姓保全業主管，因為酒駕拒測，被開罰18萬元，王男原本向高雄市交通事件裁決中心辦理分期，但僅繳納3萬元就不再續繳，多次催繳無效，王男也不理。
日前案件移交行政執行署，執行官再次催繳仍被王男無視，後來祭出重手，查扣他每月3分之1薪資，最後終於逼出王男乖乖繳清欠款。
行政執行署高雄分署表示，近期加強酒毒駕罰鍰案件的執行，就此類案件即時查調違規薪資、股票或不動產等財產資料，在通知自動履行仍不繳納後，隨即發動扣押或查封程序，促使違規人履行義務，正視酒毒駕所產生的法律責任。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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