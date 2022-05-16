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醉漢拿除草刀當街追人、攔機車 被逮辯：遭人指指點點

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在去年底酒後在大街上持除草刀揮舞，有行人看到議論，沒想到卻引來林不滿，當街追逐，林追不上，還欲攔下一名機車騎士，當場被騎士壓制在地，警方到場抓人，林辯稱「遭人指指點點」才拿刀揮舞，法官依違反社維法裁罰3000元。

林姓男子在去年11月27日晚間8時許，疑似酒後失控，持除草刀揮舞、追逐路人，還意圖攔下一名騎車的機車騎士，但遭騎士壓制，通知霧峰警分局到場處理。

林男辯稱，住家在地下室，所以窗戶都有雜草、螞蟻，才會持刀除雜草，除完草之後到街上，但被聽到路人在「指指點點」，才會拿刀揮舞，但沒有傷害人。

台中地院台中簡易庭法官認為，林男持有的除草刀已開鋒、十分銳利，若持刀朝人揮砍，足以傷人性命，認定為具有殺傷力的器械，依違反社會秩序維護法，裁罰3000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市林姓男子在去年間酒後持刀揮舞、追人，台中地院判罰3000元。圖／本報資料照
台中市林姓男子在去年間酒後持刀揮舞、追人，台中地院判罰3000元。圖／本報資料照

機車騎士 酒駕 台中市

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