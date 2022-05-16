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華航工會3人涉幽靈人口投票 最高法院判有罪確定

中央社 / 台北16日電

華航工會理事長劉惠宗等3人被控虛偽遷徙戶籍至桃園投票支持時任桃園市長候選人朱梅雪。更一審各判處3人3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。最高法院今天駁回上訴確定。

中華航空公司企業工會於民國107年間舉行會員代表大會，表決通過推派朱梅雪參選桃園市第2屆市長選舉。檢方指控，劉惠宗、趙剛及朱良駿等3名工會會員實際居住於台北市，意圖使朱梅雪當選桃園市長，於107年7月間將戶籍遷入桃園市，並於同年11月24日桃園市長選舉投票日完成投票。

桃園地方法院認為，劉惠宗等3人犯刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票罪，各判處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年。

台灣高等法院二審認為，劉惠宗等3人多年來均在桃園市工作，與他們切身相關的勞動權益事務也與桃園市相關，與桃園市有「人、地之連結關係」，進而認定3人在桃園市有居住事實，不符「虛偽遷徙戶籍」的構成要件，改判無罪。

最高法院指出，劉惠宗等3人支持工會推派的特定候選人，能否認定他們是基於對地方公共事務及所有候選人的理解而投票，而體現參與式民主精神，仍有探討餘地，撤銷二審無罪判決，發回高院更審。

高院更一審認定，劉惠宗等3人基於妨害投票的犯意而虛偽遷移戶籍，取得選舉人資格，並行使選舉權，其投票行為足以影響該選舉區選舉權人人數及投票數等整體投票結果，判處3人各有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年。最高法院今天駁回上訴。全案確定。

桃園 投票

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