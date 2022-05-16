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那瑪夏前區長吳牧群收賄2千多萬 法院今判關18年

聯合報 / 記者陳玫伶/高雄即時報導

高雄市前那瑪夏區長吳牧群（原名：白樣.伊斯理鍛）擔任區長期間向廠商收取賄賂、回扣，並在第三屆區長就職前，向陳姓設計監造包商承諾不會終止該廠工程為對價，透過陳男向其他包商收取回扣現金，計收賄達近2000萬，法官審酌，吳牧群始終否認犯行，還假稱是代民眾借款，無反省之意，5罪應執行有期徒刑18年，包商部分視行賄次數及數額判處免刑至1年2個月不等，全案可上訴。

橋頭地方法院判決指出，吳牧群在2014年第一屆那瑪夏區長期間以參加原民會舉辦紐西蘭考察活動、希望贊助旅費等理由向尹姓工程技術負責人收賄6萬元。2018年就職第三屆區長前，向陳姓包商承諾不會終止與該單位107年度至108年度委託工程，並收受陳姓包商60萬元，就任後指示承辦人先後上簽並召開協調會，同意由陳姓包商依原契約繼續辦理。

吳牧群後續透過陳姓包商向董姓、林姓包商借款880萬元，事後兩名包商多次向吳牧群催討相關憑證，吳卻表示無力償還，可自尚未結算或後續承攬工程收取回扣以抵償債務，並約定以工程決標金額扣除必要稅捐或無利潤項目，依執行難易度按8%至 18%不等比例計算，再依八成概算應支付回扣數額，半數用來抵償前面的880萬元借款，其餘交付現金，共計吳牧群收得工程回扣現金1034萬7400元，暨抵償債務690萬 6820元，合計1725萬4220元。

吳牧群透過陳姓包商向多家廠商收賄，但在審理期間始終否認有收賄、收回扣等犯行，僅坦承有收陳姓包商的60萬元，但辯稱是幫那瑪夏區民借款。法官審酌吳牧群身為那瑪夏區長，卻利用職權項工程包商索賄，且始終否認犯行，還推託是原民習俗，顯然沒有反省，依貪汙罪、收取回扣罪共計5罪，判處應執行有期徒刑18年。

法官考量陳姓包商因擔任重要證人，且始終坦承行賄，並間接促成其他廠商認罪，為鼓勵行賄者勇於檢舉公務員貪瀆犯行、澄清吏治，審酌證人保護法意旨，諭知免刑。其餘包商視是否坦承行賄、行賄次數及數額，依貪汙罪交付賄賂罪判處免刑至1年2個月有期徒刑不等，全案可上訴。

那瑪夏前區長吳牧群利用職務之便向包商收賄、收回扣達近2000萬，法院今依貪汙罪、回扣罪共5罪，判處有期徒刑18年。圖／翻攝自吳牧群臉書
那瑪夏前區長吳牧群利用職務之便向包商收賄、收回扣達近2000萬，法院今依貪汙罪、回扣罪共5罪，判處有期徒刑18年。圖／翻攝自吳牧群臉書

回扣 收賄 那瑪夏

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