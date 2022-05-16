女網紅代言鬧翻槓醫美集團 粉團諧音影射罵人遭訴

網紅「Lia莉亞」趙姓女子與元和雅醫美集團因有代言糾紛，忿而在自己的臉書粉絲團張貼「地分妳死八婆」等貼文，還以「元X亞」影射，該集團莊姓執行長提告公然侮辱，趙女否認文中指涉的是莊女，一審不採信，依公然侮辱罪，判拘役40天，得易科。

判決指出，趙姓女子與元和雅醫美集團因代言有糾紛，趙女在2019年10月2日、3日接續在自己的臉書粉絲頁張貼「誇張的元X亞，當初陰我就算了，現在還不斷消費我」、「垃圾低級把我害慘的醫美診所」、「地分妳死八婆人品低劣」等貼文，還在貼文附上元和雅集團要求趙女將有辱罵集團言論的貼文下架、公開道歉的聲明。

元和雅集團的莊姓執行長因不論名片或是在公司間，都以Tiffany為英文名字稱呼，而「地分妳」為該英文名的諧音，認為趙女已涉及公然侮辱，據此提告。

趙女辯稱，文中指的「地分妳」不是莊姓女執行長，而同集團內另名江姓總監，而「死八婆」不一定指涉生理性別女性，也可用於個性相對陰柔的男性。

趙女的辯護律師則說，就算趙女指涉的是莊姓執行長，但無法透過「地分妳」讓一般臉書的網友與莊女連結，而且貼文內容是針對醫美代言的事實評論，並以過去曾用過的醫美服務為事實根據，以「就事論事」為原則，發表意見，就算莊女無法此負面評價，但仍屬於善意發表。