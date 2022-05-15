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升息風暴席捲 金控Q1海外投資虧逾2400億史上最慘

亂棍打死6旬街友 涉案遊民潛逃6天被逮法院裁定羈押

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓街友8日晚間酒後在桃園市立圖書館桃園分館樓梯間叫罵，遭盛姓、廖姓2名街友持鐵撬、鋁棒毆打致死，其中廖男潛逃6天昨被逮，法院稍早召開羈押庭，考量他涉嫌傷害致死重大、無固定住所，僅因細故就對素不相識的死者下手，裁定羈押2月並禁止接見通信。

陳姓男子酒後與盛姓、廖姓男子在市立圖書館桃園分館停車場樓梯間起口角，遭盛、廖二人圍毆致死，警方當天早上逮捕盛男，檢方訊後研判有逃亡、串證之虞，依傷害致死罪嫌聲押獲准；廖男潛逃數日，昨在旅館落網。

桃園地院指出，廖男經訊問後坦承犯行，根據共同被告及證人陳述、現場照片、監視器錄影畫面截圖、現場初步勘查報告、解剖續報等，足認他涉犯傷害致死罪嫌重大，而他陳述卻與其他證據、證人陳述有落差，若未羈押，很可能在外影響證人以求維護己身。

法院指出，廖男現設籍戶政事務所，目前居所為暫住，並無固定居所，且他經拘提多日才到案說明，又涉犯最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，足認有逃亡之虞，

法院審酌，廖男與被害人本不相識，僅因細故與盛男持鐵撬、鋁棒犯案，嚴重危害他人人身安全及社會治安，非予羈押難進行後續偵查及審判，諭知即起羈押2月，禁止接見通信。

廖姓街友持械毆打6旬陳姓街友致死，潛逃6天後被逮，法院認為他涉嫌傷害致死重大，且有逃亡串證之虞，諭知即起羈押禁見。記者楊湛華／翻攝
廖姓街友持械毆打6旬陳姓街友致死，潛逃6天後被逮，法院認為他涉嫌傷害致死重大，且有逃亡串證之虞，諭知即起羈押禁見。記者楊湛華／翻攝

桃園 街友

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