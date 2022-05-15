老父車禍身亡 12年後兄妹為23萬元賠償金對簿公堂
彰化縣陳姓女子因不滿12年前父親車禍身亡後的精神撫慰金多數由大哥所得，提告請求要回她應得的23萬元精神撫慰金，並強調傳統農村是「男子得田庄，女子得嫁粧」，女兒不得分家產，但損害賠償是金錢債權，並非「田庄」，女兒也應平分，彰化地方法院判處大哥需再支付小妹應得的23萬元賠償金。
彰化縣二林鎮陳家子女衍生的家族糾紛也在鄰里傳開，陳姓老翁是2010年因車禍身亡，當時被理賠強制責任險160萬元、精神慰撫金140萬元，當時160萬元由老翁的2子、4女均分，每人得26萬多元，但精神慰撫金在調解時則由大哥和次子出面，小妹說，當時除了二哥拿到20萬，其餘120萬都大哥拿去，4姐妹都沒拿到，12年後，小妹出面追討她該得的23萬多元。
判決書指出，長子表示，因大姐與二弟曾聯手打父親，還遭父親提告，陳父甚至對長女說「不可再踏入家門、不再承認妳這個女兒」，所以長女在父喪時也未返家奔喪，且他認為姊妹應以照顧自己婚後家庭優先，老父也一直由他奉養。
長子說，因他和姐妹關係不佳，多由二弟與姐妹連絡，當初有說好強制責任險160萬元6人平分，精神慰撫金140萬元女兒則放棄，並由二弟連繫及取得授權與印章，他已與二弟平分140萬元。
但次子則否認有取得印章，表示代表4姐妹的印章是大哥刻的，且原本說好140萬元精神撫慰金由二兄弟平分，最後他僅拿到20萬元，大哥還沒給他另50萬元。
法官認為，長子無法提出具體姐妹有放棄賠償金分配權利之證明，所以應交付賠償金六分之一23萬多元給小妹，自屬有理。
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