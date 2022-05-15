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金融懸案又一樁！行庫襄理盜8千萬 躲過追訴期免訴

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

前中國農民銀行東港分行襄理吳俊男，因長期欠債無力償還，1996年農曆春節間，5次潛入分行破壞金庫，盜走台幣及美金現鈔總額8千餘萬元，得手後潛逃大陸。吳男犯後彷彿人間蒸發，始終無法追緝到案，因超過25年追訴權，屏東地院依法諭知免訴，讓他躲過最重可判無期徒刑之牢獄，也讓金融圈再添一宗懸案。

吳俊男自1995年1月開始擔任中國農民銀行東港分行襄理，負責存放匯款復審及分行安全防護等業務。因為積欠鉅額債務無力償還，1996年2月17日農曆春節休假前，利用職權取得分行金庫大門密碼鎖密碼，並利用共同設定金庫計時器機會，設法讓計時器失效。

當天下午5點多開始，他5度擅自潛入分行，破壞金庫庫柵與小金庫，盜取庫款台幣8235萬300元及美金4萬9900元。23日起他將贓款2478萬1500元分三次轉匯給親戚及友人。26日匯完最後一筆款項，隔天上午8時20分隨即搭機潛逃大陸。分行人員因計時器設定時間屆止開啟金庫才發現被盜，但吳俊男早已出境，此後毫無音訊，彷如人間蒸發。

據了解，新台幣100萬元現鈔重量約1.5公斤，吳俊男如何一人犯案搬走重逾百公斤的現鈔，當年在金融圈引發熱議。檢警後來雖追回2千多萬元，但有近6千萬元追不回來。

屏東地院指出，吳男涉犯修正前貪污治罪條例第4條第1項第5款罪嫌，最重本刑為無期徒刑。追訴權時效為20年，加計因通緝而停止追訴期間4分之1，合計為25年。從檢方偵查到發布通緝，追訴權時效至今年3月20日，因未追緝到案，因此諭知吳男免訴。

根據「維基百科」記戴，中國農民銀行是於1933年以鴉片特稅撥款成立，抗戰時期曾是法定貨幣四大發行銀行之一。後來隨國民政府來台，至2004年止，全台共有107家分行，實收資本額達150億元。2006年配合政府金融改革政策併入合作金庫。

據了解，中國農民銀行發生員工監守自盜，曾要求承保產險公司理賠，但產險公司以銀行有過失拒絕理賠。

吳俊男從金庫盜走8千餘萬元，潛逃大陸音訊全無，因超過25年追訴權，躲過最重可判無期徒刑之牢獄。圖／取自法務部調查局
吳俊男從金庫盜走8千餘萬元，潛逃大陸音訊全無，因超過25年追訴權，躲過最重可判無期徒刑之牢獄。圖／取自法務部調查局

屏東

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