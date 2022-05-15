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民俗業者夾報宣傳遭罰15萬 辯「學習綱要」拚免罰失敗

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子是民俗調理業者，因在報紙內夾報羅列多項病症，強調是「痊癒整復法創始人」，遭民眾二度檢舉，違反醫療法，衛生局認定後開罰15萬元，黃不服上訴，辯稱傳單非廣告，而是分享「學習綱要」，法院認定，傳單是醫療廣告，判黃得罰。

判決指出，黃姓男子是民俗調理業者，未設立醫療機構，也未具醫事人員資格，根據醫療法規定，不得刊登醫療廣告，但黃被民眾二度在去年3月22日、4月20日檢舉，在報紙夾報傳單內，刊登羅列心臟病、高血壓、憂鬱症的十多種病症，還強調是「癱瘓、帕金森氏症痊癒整復法創始人」。

台中市衛生局接到檢舉後，認定違反醫療法，開罰15萬元，黃提出訴願遭駁回，再提起行政訴訟。

黃男辯稱，夾報刊登的資訊是他自行研發的整復技術，與衛福部、健保署有交流，而且夾報是他個人親身體驗的經驗分享，內容也是個人的讀書學習綱要，不涉及醫療的廣告。

法官認定，根據夾報內容，羅列諸多「病名」、「症狀」，復稱「改善」呼吸、消化泌尿、免疫失調，又載明地址、聯絡方式等，依此整體文義觀之，以及經驗法則判斷，客觀上有傳達所列諸病症，可透過徒手整復獲得改善的訊息，足使民眾知悉後，讓興趣的讀者能輕易聯繫，屬於「醫療廣告」。

法官指出，黃男不惜花費印刷刊登，留下地址、電話供人聯絡，有廣告的意圖，如果只是分享讀書學習課綱，何需屢屢花費刊登，辯詞與一般生活經驗有別，不予採信，駁回訴請，可上訴。

台中市黃姓男子不具醫事人員資格，違法在報紙夾報遭衛生局開罰，黃提起行政訴訟拚免罰，遭台中地院行政法庭駁回。圖／本報資料照
台中市黃姓男子不具醫事人員資格，違法在報紙夾報遭衛生局開罰，黃提起行政訴訟拚免罰，遭台中地院行政法庭駁回。圖／本報資料照

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