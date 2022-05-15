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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

女網友傳「色狗愛上母老虎」 7旬翁誤會回傳A片反挨告

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

70歲蔡姓老翁被女網友指控傳色情影片騷擾，提告求償20萬元。蔡翁喊冤稱是女方先傳「色狗愛上母老虎」影片給他看，害他產生誤會，但法官從兩人對話，難認定女方有性暗示，判蔡翁要賠1萬元。兩人不服上訴，法官審理後，認為蔡翁確實侵害到女方人格尊嚴，判蔡翁仍要賠1萬元。

判決指出，蔡翁與女方在網路認識，互相加LINE後偶爾聊天，或用「長輩圖」互相問候；前年1月，女方傳了1段「「色狗愛上母老虎」的影片給蔡翁，影片為狗狗對女主人做出性交動作，讓蔡翁誤解女方意思，也傳了下載的3段色情影片給女網友。

女方看到影片後覺得遭蔡翁騷擾，不僅向警方報案，還提告向蔡求償20萬元。鳳山簡易庭審理時，蔡翁喊冤，稱蔡女曾約她去賓館開間，還開價2千元，當時沒約成，後來女方傳「色狗愛上母老虎」的色情影片給他，於是才會傳3段性愛影片給對方，但互傳影片是網路文化，內容也非不堪入目，不應構成性騷。

法官檢視兩人對話，認為女網友傳送「色狗愛上母老虎」的影片給蔡翁後，隔2個月蔡翁才傳送3段色情影片，期間兩人僅有早安圖、問候圖，難認影片相隔2月後有何關聯性。

鳳山簡易庭法官認為蔡翁具有相當社會經驗，應該知道傳送的影片會造成女方驚嚇或厭惡，因此認定構成性騷，並依兩人財力、侵害程度，判蔡翁應賠償1萬元。但兩人不服，女方主張賠償金額過少，上訴向蔡翁追討剩餘19萬元，蔡則否認性騷上訴。

高雄地方法院法官審理後，認為蔡翁與女網友從未見過面，兩人互動訊息多為「長輩圖」，言語空洞，何況女方也已向蔡翁轉達和別人交往，並不像蔡翁所說兩人已達交往程度，因此不採信蔡翁說法，判蔡翁應賠償1萬元，至於女方求償部分，原審已說明賠償依據，駁回女方上訴。

高雄地方法院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地方法院外觀。記者張議晨／攝影

長輩圖

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