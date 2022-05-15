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她酒後騎車5分鐘被攔 法院認口腔可能殘留判無罪

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市江姓女子飲藥酒後騎車上路，沿途慢行無搖晃，被巡警攔下後自稱已飲酒10分鐘，她休息5分鐘後酒測得0.25毫克，隨即依被公共危險罪嫌送辦；法院調閱監視器發現，江只騎車5分鐘，加上休息也才過10分鐘，難排除口腔殘留影響檢測數值，且她行車平穩、未見酒精影響，判無罪。

檢警調查，江女今年3月4日上午8時許在大溪區中央路25巷內土地公廟飲用藥酒，隨後騎機車去買菜，上午9時1分許被巡警攔檢盤查，9時6分許測出酒精濃度每公升0.25毫克，依公共危險罪嫌送辦。

江女偵訊時雖坦承酒後駕車，但否認犯酒駕公共危險罪，辯稱自己喝酒距酒測時間未達15分鐘，警方酒測未符道路交通管理處罰條例第35條相關檢定規定。

法院調閱密錄器發現，員警9時1分行經閃光黃燈號誌路口，江女正好自員警右側出現，沿途車速緩慢，車身穩定，員警以車速約30公里超越她後攀談攔停，女子也自承約10分鐘前有喝藥酒，員警便讓她休息5分鐘後施測。

法院再調閱監視畫面，發現江女行車時間僅5分鐘，加上員警告知等待5分鐘共10分鐘，認為難排除她酒測前距飲酒未滿15分鐘，導致口腔內酒精未代謝完畢，影響檢測結果。

法院審酌，江女行車平穩、無左右搖晃，不足以認定她飲酒達不能安全駕駛程度，也無其他證據證明她酒駕，諭知無罪判決；員警施測部分，因他有事先詢問飲酒時間，並據以給予休息時間，判定無違反法定程序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園江姓女子酒後騎車，被依公共危險罪嫌送辦，但因員警施測時間距飲酒時未達15分鐘，法院判無罪。本報資料照片
桃園江姓女子酒後騎車，被依公共危險罪嫌送辦，但因員警施測時間距飲酒時未達15分鐘，法院判無罪。本報資料照片

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