快訊

中重症增149例 死亡19例分布在70至90多歲、8人未接種疫苗

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

直播／連四天破6萬！今本土+6萬8732例確診、37例境外 增19死

嘉義牙醫師接連詐領健保費 坦承犯行獲緩起訴

中央社 / 嘉義市15日電

嘉義市牙醫師邱男曾因詐領健保獲緩起訴處分，檢調又查出邱男自104年起申報不實健保資料詐領健保，因繳清不法所得逾500萬元，且本案與前案犯罪時間重疊，以緩起訴處分。

根據嘉義地檢署緩起訴書，現年54歲邱姓男子為嘉義市一家牙醫診所負責人暨執業醫師，溫姓女子為診所的牙醫助理，負責協助醫師看診及診所健保給付申報作業。

邱男被控指示溫女修改申報系統資料，將實際看診數超過合理門診量醫師的病患挪移至未實際看診，且未超過合理門診量醫師名下，並於每月15日上傳修改後的不實看診紀錄給健保署，從而詐領健保費。

邱男自民國104年1月起至106年6月30日，不實申報4072筆的資料，讓不知情健保署承辦人員陷於錯誤，誤認診所申報資料均符規定而同意核撥健保費，導致健保署計有新台幣551萬8068元損失，案經法務部調查局嘉義市調查站移送偵辦。

緩起訴書指出，邱男、溫女於調查及偵查中均坦承不諱，檢方審酌邱男將不法所得繳還健保署，且已繳清，另查出邱男於106年間因健保詐欺案經嘉義地檢署為緩起處分，惟本案與前案犯罪時間重疊，檢方認為本案以緩起訴為適當。

邱男、溫女的緩起訴期間為1年，2人應於緩起訴處分確定日起6個月內，分別向公庫支付200萬元、15萬元。

檢方表示，邱男與擔任醫美診所負責人的林姓妻子曾於100年到104年間，被調查出向健保署申報不實健保資料，詐領健保費用，檢察官考量邱男夫妻坦承犯行，且已將不法所得歸還健保署，並各捐100萬元給健保愛心專戶等情形，因此將2人緩起訴處分，且須於緩起訴期間，各向公庫支付400萬元。

延伸閱讀

快篩陽給藥非健保署權責 柯文哲轟：都是中央政府的事

柯文哲指健保署應給快篩陽藥物 健保署反駁非權責單位

活魚餵保育類動物魚鷹給遊客拍照 新店男繳5千獲緩起訴

詐領北市府社會局、民政局百萬 日祥里長涉貪遭起訴

相關新聞

她酒後騎車5分鐘被攔 法院認口腔可能殘留判無罪

桃園市江姓女子飲藥酒後騎車上路，沿途慢行無搖晃，被巡警攔下後自稱已飲酒10分鐘，她休息5分鐘後酒測得0.25毫克，隨即依...

台東縣府建設處員工被毆 打人教唆者被判5至6月徒刑

台東縣府建設處負責下水道工程的李姓約聘員工，在業務上對廠商要求嚴格，去年11月26日遭李、吳2名男子毆傷，警方據報逮2嫌...

急辦貸款奉上提款卡、帳戶遭詐團利用 錢沒借到差點入監

呂姓男子急著貸款解決資金需求，他看到網路貸款廣告，留下個人資料後，自稱「林文至」的男子找上門，呂男聽從林男建議交出存摺、...

男罵警三字經辯忘光了 法院這理由證明有意識判有罪

桃園市平鎮區黃姓男子酒後鬧超商，又出言辱罵獲報到場員警，被依侮辱公務員罪嫌送辦，但他辯稱喝醉無印象，連到過超商也不記得；...

八旬老人欠縣府9萬安置費 法院用一理由判子女不用繳

彰化縣八旬林姓老翁前年喝清潔劑遭縣府安置在長照中心，費用9.4萬元，因林翁已無收入，縣府轉向林翁3子女請求，但林翁子女以...

保全男缺錢提供帳戶當人頭 獲利14萬被判刑1年4月

從事保全工作葉姓男子因缺錢花用，涉嫌將他的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，並3次透過網路銀行轉帳方式，將陳姓被害人44萬5千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。