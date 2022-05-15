台東縣府建設處員工被毆 打人教唆者被判5至6月徒刑
台東縣府建設處負責下水道工程的李姓約聘員工，在業務上對廠商要求嚴格，去年11月26日遭李、吳2名男子毆傷，警方據報逮2嫌後，追查到幕後教唆的郭姓、林姓男子，檢察官依傷害罪起訴，台東地院日前宣判郭、林2人教唆犯傷害罪判刑5、6月徒刑，李、吳2人共同犯傷害罪判刑5月，都可易科罰金。
判決書指出，林姓男子去年11月對台東縣府建設處，負責下水道工程的李姓員工公務要求不滿，拿15萬元給郭姓男子，請郭找人教訓李男，郭即拿出5萬元給李、吳2人，2人從高雄租車後駕車到台東，去年11月26日在台東市中華路附近將李毆傷後逃逸。
台東警方當天從台東趕往高雄，26日晚上10點在一處租車行將涉案李及吳男子逮捕，2人均坦承犯案，並表示李男在工程業務上常刁難，才出手教訓，教唆者是高雄郭姓男子，但檢察官發現，郭與李姓員工無工程上關係，經查發現是受林姓男子教唆。
法官認為，李、吳2人原無傷害李姓男子之意，林以給付15萬元為條件給郭男，引起教唆傷害犯意後，再出面唆使，李、吳下手傷害李男，林屬教唆教唆犯，評價上仍為教唆犯，均應依其等所教唆罪判處，犯罪所得15萬沒收，考量相關情狀，分別判5至6個刑期，可上訴。
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