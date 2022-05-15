雲林縣政府前技士涉收賄 懲戒法院判撤職

前雲林縣工務處余姓技士涉嫌任內辦理工程發包期間，收受廠商賄賂，收賄部分判決免刑、涉偽造文書部分判1年6月徒刑定讞。懲戒法院判決余男撤職，並停止任用3年。可上訴。

判決指出，余男任職雲林縣政府工務處技士期間，涉嫌自民國101年至107年間利用辦理多項公共工程發包機會，向廠商收受人民幣5000元至新台幣20餘萬元不等金額賄款，涉嫌貪污治罪條例及偽造文書等罪。

余男涉貪部分，法院認為余男於犯罪後自首，並自動繳交全部所得財物，且因余男自首，因而查獲其他正犯或共犯者，依貪污治罪條例第8條第1項規定判決他免刑確定。余男涉偽造文書部分，最高法院判處1年6月確定。

余男在案發後遭雲林縣政府停職，並移送懲戒。他答辯指出，犯後悔恨不已，所以主動自首並繳交全部犯罪所得財物，並因而查獲其他正犯或共犯，被判處免刑，性質應較偏向無罪判決，希望法院給他自新的機會。

懲戒法院指出，免刑判決屬有罪判決，僅因具有法律上原因，行為人得免受刑之執行，余男認為「免刑偏向無罪判決」是對法律的誤解。余男違失行為事證明確，應依法懲戒。

懲戒法院認為，余男職務攸關公共工程品質良窳及人民福祉，竟未能謹守法紀、潔身自愛，竟然收賄、偽造文書，所為敗壞公務員風紀甚鉅，並嚴重影響社會風氣及民眾觀感，審酌他犯後態度良好，判決撤職並停止任用3年。全案可上訴。