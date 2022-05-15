急辦貸款奉上提款卡、帳戶遭詐團利用 錢沒借到差點入監

呂姓男子急著貸款解決資金需求，他看到網路貸款廣告，留下個人資料後，自稱「林文至」的男子找上門，呂男聽從林男建議交出存摺、提款卡，卻被對方拿去當詐騙帳戶。屏東地院一審依詐欺罪，判呂男4月徒刑，借錢不成還吃上刑罰，高雄高分院審理後，認為呂也是詐團受害者，與詐團無對價關係，撤銷改判呂無罪。

判決指出，呂男因缺少薪轉證明及財力證明，求助銀行貸款處處碰壁，前年12月，他在網路看到貸款廣告，留下個人資料後，隨即由「林文至」與呂男聯繫；林男稱可以協助呂男製作薪轉資料，順利通過銀行貸款，但前提是要交出帳戶存摺與提款卡。

需求孔急的呂男，隨即依照林男指示，到超商以「店到店」方式，將名下兩家銀行的帳戶與提款卡、密碼，寄到林男手中，後來林男所屬的詐騙集團，將呂男的帳戶當成收款帳戶，一拿到卡就開始上工，2天內從其他民眾手裡，詐得31萬餘元，現金匯入呂男提供帳戶後，隨即被提領一空。

後來遭詐的受害者報警，警方根據兩名受害人提供的帳戶資料找上呂男，呂才發現帳戶遭詐團利用，屏東地院審理時，呂男極力否認幫助詐欺，稱他是為了貸款，才交出存簿和提款卡，他並不是故意要將帳號提供給詐團。

但法官認為呂已經出社會工作10年，加上政府大力宣傳詐團手法，呂卻僅為了貸款，將帳號、存摺交給不認識的詐團成員，且兩個帳戶餘額不多，與實務上將帳戶資料交付詐團利用者的情形相符，因此不採信呂男說法，認為他參與詐欺，判刑4月，得易科罰金12萬元。

檢方不服，認為呂仍有參與詐團洗錢，應成立幫助一般洗錢罪為由上訴，高雄高分院合議庭綜合事證，發現除了呂男外，還有20名受害者也是循同樣模式，以辦理貸款，需要財力或薪轉證明等理由，要求民眾交出存摺、提款卡，呂男描述經過，與其他被害人無異。