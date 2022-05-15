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男罵警三字經辯忘光了 法院這理由證明有意識判有罪

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市平鎮區黃姓男子酒後鬧超商，又出言辱罵獲報到場員警，被依侮辱公務員罪嫌送辦，但他辯稱喝醉無印象，連到過超商也不記得；法院審視密錄器譯文發現他案發時不僅能迅速回應，針對員警詢問也可切題答覆，可見他對自己行為有意識，依侮辱公務員罪判他拘役55天。可上訴。

檢警調查，黃男（33歲）今年2月5日晚上8時許喝完酒，到平鎮區環南路一家超商提款，因故與店員發生糾紛；3名員警到場處理後，黃又出言辱罵「小廢物」、「○你○」及「○你娘雞○」，被依妨害公務罪嫌逮捕送辦。

黃男到案偵訊時矢口否認，辯稱當晚自己喝醉酒，不知如何到超商，沒印象與店員發生糾紛，是事後警察告知才知情，也對警察到場處理沒印象，是事後看影片才知道自己出言侮辱。

法院調閱密錄器譯文，發現黃男面對員警詢問「你叫我什麼」時，迅速回「警察大人」，且員警要求查看證件時，也能回應「我給你我的證件」，在員警要求貼牆壁站好時，他還反問「我為什麼要貼著牆壁」，不僅能迅速回應，且切題答覆，雖然他案發前飲酒，仍堪認案發時對自己的行為有意識。

法院審酌，黃男案發前尚能自行前往超商提款，足見行為合乎邏輯，且無其他證據證明有精神障礙或其他心智缺陷，依刑法侮辱公務員罪判拘役55天，可上訴。

桃園黃姓男子酒後罵警辯沒印象，法院認為他應答切題、仍有意識，依侮辱公務員罪判他拘役55天。圖／報系資料照
桃園黃姓男子酒後罵警辯沒印象，法院認為他應答切題、仍有意識，依侮辱公務員罪判他拘役55天。圖／報系資料照

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