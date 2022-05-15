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公總傳暴力事件 不滿同事進辦公室脫口罩、竟亮剪刀痛罵

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

交通部公路總局傳出員工暴力事件，5月6日一名員工進辦公室後脫下口罩擦汗，另一名同事手持剪刀痛罵「為何不戴好口罩」，還作勢要甩巴掌，過程遭其他同事錄影並投訴媒體。公路總局今天證實此事，但雙方都有拿剪刀、且無攻擊情形，已通報政風及人事單位，不過雙方都不願追究。

針對5月6日辦公室當天是否有拿剪刀攻擊的情況？公路總局表示，的確是有拿剪刀，當事人表示是以剪刀握把敲擊隔板，並未有攻擊的情況，事後根據其他目擊的同事表示，雙方都有拿剪刀，雙方皆無攻擊情形發生。

針對作勢揮巴掌的情況，公路總局表示，當事人一方表示是要拍肩膀安撫，但對方跳開了，另一方則覺得有被打到，其他目擊人則沒有發現有揮巴掌的動作，可能是雙方肢體動作上的誤解。

公路總局表示，此事已經通報政風及人事單位，因為當時雙方表示不願追究，所以目前僅請主管多加關注雙方在辦公室的情況。至於是否會影響考績等評核，則需要視雙方後續的情況以及全年度的工作績效去評估。

是否會調整雙方工作內容？公路總局表示，主要還是看當事人的工作表現及意願，目前還是先請單位主管關懷雙方的工作情形為主。

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