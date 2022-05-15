八旬老人欠縣府9萬安置費 法院用一理由判子女不用繳

彰化縣八旬林姓老翁前年喝清潔劑遭縣府安置在長照中心，費用9.4萬元，因林翁已無收入，縣府轉向林翁3子女請求，但林翁子女以父親有財產拒絕繳納，訴願遭駁後，提起行政訴訟，一、二審都認定林翁有百萬房地產可維持生活，子女無撫養義務，判林翁子女免繳確定。

判決指出，林姓老翁（80歲）在前年間因故在家中飲用清潔劑，經鄰居發現後，協助就醫，住院治療後仍意識混亂、有被害妄想，無法表達大小便需求，需專人照顧，縣府依老人福利法，協助安置在一家私立長照中心，從同年8月一直住到12月，安置與醫療費達9.4萬元。

因林翁已無謀生能力，縣府要求林翁的3名子女繳納費用，但林翁子女認為，父親與其兄弟繼承祖母的不動產，一共有6筆不動產，持分比例有169萬，加上戶頭帳戶有1.3萬餘元，有財產足以維持生活，而依法規定，如果直系親屬仍能以財產維持生活者，無受撫養權利，拒絕繳納，經訴願遭駁後，提起行政訴訟。

彰化縣政府抗辯，林翁每月安置費用超過2.5萬元，而且林翁無謀生能力，名下的財產也是共有，無法立即變現使用，財產不足以維持生活，應由具撫養義務的子女負擔費用。

一審認為，民法規定，直系親屬有撫養義務，但直系血親尊親屬受扶養之權利，仍應受「不能維持生活」的限制，而根據調查，林翁雖然無謀生能力，但有繼承母親名下的不動產6筆，與兄弟共同持，持分價值為169萬元，加上名下其他帳戶的現金，有超過170萬餘元，顯是有相當財產之人。

若以縣府主張每月安置費用2.5萬元計算，林翁財產仍可支付安置費用5年8月，所以林翁的現有財產仍可維持生活，無受撫養權利，雖然林翁子女是其直系親屬，但對林翁的撫養義務尚未發生，所以縣府不得對林翁子女請求費用。