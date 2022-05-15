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通緝犯拒檢高速闖紅燈、逆向 狼狽落網罪加一等

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓通緝犯凌晨3點多開車遇警攔查拒檢，逃逸過程中，一路闖紅燈、逆向行駛觸法，最後仍被捕，解送歸案。基隆地方法院審理後，依妨害公眾往來安全罪判刑4月，如易科罰金折算12萬元。全案可上訴。

判決指出，陳男今年2月19日凌晨3點多駕駛租賃車，搭載周姓女子從新北市金山區中華路右轉仁愛路時，發現前方有員警示意停車受檢。

陳因案被通緝，不想被警方查獲拒檢，並加速從仁愛路左轉信義路，再接忠孝一路、仁愛路、中正路、環金路，最後從環金路轉進中華路101巷時，車輛不慎跌落路旁水溝，棄車逃逸，員警不久後在中華路122巷10號前將他逮捕。

檢警以陳男駕車逃逸途中有闖紅燈、逆向、高速駕駛等行為，依刑法「以他法致生陸路往來之危險」罪嫌，向法院聲請逕以簡易判決處刑。

法院指出，陳國偉在檢方偵訊時坦承犯案，並有行車記錄器錄影畫面、監視器錄影畫面、新北市警局舉發違反道路交通管理事件通知單等證物佐證，認定陳男犯妨害公眾往來安全罪。

法院說，陳男為躲避警方查緝，在公眾往來道路以危險方式駕車，罔顧交通安全，對其他用路人生命、身體及財產造成相當程度潛在危險。考量犯後坦承犯行，兼衡國中肄業教育程度、自陳家庭經濟貧寒及犯案動機、目的、手段、所生危害，判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。

陳姓通緝犯開車拒檢，逃逸途中闖紅燈、逆向行駛，基隆地方法院依妨害公眾往來安全罪判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
陳姓通緝犯開車拒檢，逃逸途中闖紅燈、逆向行駛，基隆地方法院依妨害公眾往來安全罪判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

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