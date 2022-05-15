他叫5名小姐坐檯付不出8600元 下場變詐欺代價6萬

張姓男子遭控今年3月間到嘉義縣民雄鄉1間音樂會館喝酒，明明財力不足，涉要求5名小姐坐檯2小時陪酒歡唱，總計消費8600元，結果告知想賒帳，店家才發現他根本沒錢，氣得報警提告；由於張姓男子事後仍未賠償，嘉義地院依詐欺得利罪判2月徒刑，得易科罰金6萬，可上訴。

判決指出，張姓男子曾犯酒駕、公然侮辱案件，去年6月間，涉在臉書「嘉義綠豆人」貼文指「住興村里的人注意剛才得知消息來源昨天確診者是旭豐世界裡的住戶」，被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判拘役30天，緩刑2年，條件為付給國庫2萬元、接受法治教育2場。

不料張姓男子3月15日深夜11點15分許，到嘉義縣民雄鄉1間音樂會館，讓5名小姐各坐檯2小時、陪酒唱歌，還喝酒，隔天凌晨1點多結算時，總計小姐坐檯費7000元、包廂600元、桌面200元、清潔費200元、12罐啤酒600元，總計8600元。

張姓男子卻表示沒錢付，要先賒帳，讓黃姓業者認為受騙，當場報警；張姓男子應訊承認，確實沒錢可付。