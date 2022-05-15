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大貨車沒開專用車 業者辯廢棄物非砂石仍罰6萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

湯姓女子經營的環保工程行在去年2月間，由員工駕駛一輛大貨車行經西屯區時，遭警方以裝載砂石、土方未依規定使用砂石專用車遭罰6萬元，湯女辯稱，車內裝載的是「營建廢棄物」，不是砂石，聲請撤銷罰單，不過一、二審認定，只要是類似砂石之物，都適用道交條例規定，判罰確定。

判決指出，湯姓女子經營環保工程行，她公司的鄭姓員工在去年2月19日，駕駛大貨車載運砂石，遭警方攔查，發現大貨車裝載砂石、土方等營建廢棄物，但該輛大貨車卻非砂石專用車，遭警方依違反道交條例開罰6萬元。

湯女不服打行政訴訟，聲請撤銷罰單，辯稱，員工載運的是營建廢棄物，有鋼筋、木頭、塑膠繩等廢料，並非砂石，應屬事業廢棄物，與有利用性、回收姓的土壤砂石等資源類的「土方、砂石」不同，不適用道交條例中「土方、砂石」的規定，自然不用砂石專用車。

不過一審、二審都認定，有關道路交通管理處罰條例中規定的「土方、砂石」，可依照土石採取法、內政部營建剩餘土石方案中的定義，所謂土石是，礦業法第3條所列各礦以外的土、砂、礫及石等天然資源，而土石方則是建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等。

根據道交條例的立法意旨，以維護交通安全為主要考量，舉凡載運有關砂石、土方或相類似之物，都是用道交條例的規定，而湯女委託員工駕駛的大貨車，並無任何砂石專用車的註記或字樣，也非監理機關檢驗合格登檢的「砂石專用車」，認定開罰有據，駁回湯女訴請，不得抗告。

台中市湯姓女子公司使用大貨車載運砂石，遭警方依未使用專用車開罰，台中高等行政法院駁回湯女上訴，判罰確定。圖／本報資料照
台中市湯姓女子公司使用大貨車載運砂石，遭警方依未使用專用車開罰，台中高等行政法院駁回湯女上訴，判罰確定。圖／本報資料照

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