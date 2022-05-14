超跑男假投資吸金上億 台南地院晚間裁押禁見

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，遭投資者指控他捲款落跑避不見面，目前報案人約70多人，受害金額1億2千多萬元，昨天在台北落網後，檢方依涉詐欺等罪嫌聲押，台南地院今晚召開聲押庭，認他涉嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯證人之虞裁押禁見。

台南地院指出，劉男經法官訊問後，僅承認詐欺，否認非法經營收受存款犯行，惟有證人即被害人多人證述明確，又有被告手機備忘錄截圖翻拍照片等證據佐證，認他涉犯銀行法中非法經營收受存款業罪、非法經營收受存款業務犯罪所得達1億元以上罪、詐欺取財罪罪嫌疑重大，最輕本刑5年以上有期徒刑。

同時，劉男表示，目前居無定所，案發後旋逃離原住處在外躲藏，並以他人名義登記住宿規避查緝，後經警在台北飯店拘提到案，有相當理由及事實足認為有逃亡之虞及逃亡的事實，且有相當理由及事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯證人之虞。