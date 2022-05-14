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LINE群留言批狼師「垃圾、禽獸」 女碩士生挨告判無罪

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

一名在花蓮就讀的黃姓女碩士生，在有23名師生的LINE群組留言以「垃圾、禽獸」等語批評某教授，遭教授提告公然侮辱。花蓮地方法院法官審酌，學校曾召開性平會，雖證據不足以證實性騷擾，但教審會建議停聘3年，認為女碩士生是因自認遭教授性騷擾而陳述，屬合理評論，判她無罪。

黃姓女碩士生前年在所上師生LINE群組，留言「學校找你這樣的垃圾來教學」、「我不想為了這個禽獸浪費大家時間看我賴」挨告。

除此之外，判決書指出，黃女還曾在班群留言「把手伸進女學生的身上亂摸」、「我相信受害的女同學不會只有我一人，大家勇敢站出來，讓狼師滾出校園」、「行有行規，知道了沒有！學校有性平法可以處理你這隻色狼...」、「我也不是省事的，想吃想摸，不會出去外面付錢召妓哦..需要摸妳老娘嗎?!」、「說你教授是客氣了，說你狼師剛好而已」等語。

檢方偵查發現，學校曾因該名教授被控涉及性騷擾學生，召開性平會，訪談學校主任、技師等，發現教授有撫摸女學生之手部、過於靠近女學生、蹲下觀看女學生小腿、向女學生說要吃女學生吃過之披薩等遊走於邊緣之行為。也有至少3名女學生指控教授會摸她們肩膀，感覺不舒服。

雖然後來因證據不足，性騷擾部分未成立，但性平會認為這名教授很多行為違反教師倫理，移請教師評議委員會審議，建議停聘3年；這名教授則在去年退休。

花蓮地方法院審理時，認為女碩士生並非任意謾罵，而是針對其認遭騷擾之事而發，縱使尖酸刻薄、過於嚴厲、粗鄙，且批評內容足令告訴人感到不快、羞辱或影響其名譽，但未成立公然侮辱罪。

且被告身為女學生，見身為老師之告訴人竟於同時期對數名女學生施加騷擾，不僅侵害被告在法治文明國家所應該性自主自由，學校教師行為失當將影響校譽，被告將可受公評之事，提出個人的主觀感受、評論，符合刑法第311 條第1 款、第3 款所規定的因保護合法之利益，諭知無罪。

花蓮地方法院。圖／報系資料照片
花蓮地方法院。圖／報系資料照片

性騷擾 花蓮 狼師

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