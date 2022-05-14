逼釘書機釘舌又痛毆 惡僱主虐員工遭判刑

一對彭姓兄弟在新竹縣竹東設開工程行，10年前雇用一名邱姓男子，因嫌對方動作慢、工作不力導致工程延誤，竟開始凌虐邱，多次將其痛毆邱，不但強制邱自賞臉頰巴掌，還逼用釘書機釘自己舌頭4針，不釘就會慘淪人肉沙包，最後是同事暗中搜證通報邱母報警才將邱救出；新竹地院審理終結，各別依傷害、強制共四罪將彭姓兄弟判30日至4個月刑期。

判決書指出，這對彭姓兄弟在竹縣竹東鎮開設工程行，於2012年雇用邱男負責弱電系統安裝等工程事務，兩人因看見邱工作不力或對工程事務說謊，導致工程延誤，前年10月在公司內先痛毆邱，在恐嚇「如果你不拿釘書機釘自己舌頭，我就揍你」，使邱飆淚以釘書機釘自己舌頭4針，致舌頭受傷。

之後，兄弟倆又在同年10月至11月間連續逼迫邱自賞巴掌3次，並於隔月於竹縣一處施工地點因不滿邱男工作情形，再次輪流揮拳痛扁邱，導致其臉部、鼻子、上下唇個別受有擦挫傷。

邱男遭救出後於警詢時指控，他在彭姓兄弟公司工作不僅沒有勞健保，薪水還會被亂扣，有時候做一整天只能拿到幾百元，只能被迫睡在公司的摺疊躺椅上，彭姓兄弟只要稍有不順心，就會拿他當作出氣包。前年10月，他因趕工不及又擔心彭姓兄弟打罵，便隨口撒謊工作已經完成，卻不慎被揭穿，當場就掄起拳頭朝他臉上招呼，導致他嘴唇被打到裂傷，甚至拿來釘書針要他自己釘舌頭。