沒給陳述意見就命入監 法院認檢方有違人權撤銷指揮

徐姓女子加入詐團騙得20萬被依加重詐欺罪判刑6月，她執行前向彰化地檢署聲請易服社會勞動，並請求「不要讓她入獄」被否准，徐再聲明異議；法院查，彰檢沒讓徐充分表示意見就直接否准命她入監，有違憲法保障人權、訴訟權，裁定撤銷彰檢執行指揮命令，另為適法妥適執行，可抗告。

徐女因加重詐欺罪判6月徒刑確定，她今年4月11日到案，經彰化地檢署書記官詢問、做執行筆錄，認為徐在詐團擔任收手角色，非僅提供帳本或當車手，犯加重詐欺是1年以上7年以下徒刑，證詞有瑕疵另同案被告無罪，已經情堪憫恕經減刑，認為不宜服社會勞動，命她入監。

徐女說，她因經濟所迫加入詐團，偵查中坦承、以5萬元和被害人和解，對方雖遭詐20萬元，但自己每次僅拿到1000元至3000元報酬，和解金遠超過她所得利益，犯後也深切反省，且父母離異要照顧身障爸爸、負擔生計，希望給予易社會勞動機會，向法院提聲明異議。

台中高分院指出，本件檢察官不准徐易服社會勞動，將直接造成她入獄，顯屬重大剝奪人身自由處分，經查彰檢執行筆錄，徐女有聲請易服社會勞動，但書記官僅就例行程序、身心、工作經驗等詢問，與難收矯正之效、難以維持法秩序及個人特殊事由無關連。

書記官送卷後，檢察官訊問時就直接向徐女告知否准她易服勞動理由，並詢問有無意見，徐則說「希望檢察官在給她一次機會，讓她可以執行社會勞動，不要讓我入監」。

高分院認為，檢察官人別訊問後，就直接告知徐不准易服社勞理由，是否有讓徐充分表示意見的機會，存有疑義；而既然檢察官否准徐易服社勞前，沒給她陳述是否有難收矯正之效意見機會，就無法充分衡酌她有無個人特殊事由。