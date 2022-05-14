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魚塭爽省電費員工遭開除反撲檢舉 老闆要還台電109萬

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗賴姓、鍾姓男子經營的魚塭電表異常，員工不滿遭開除回頭檢舉，台電到場測得電流10幾安培電表卻「時走時停」顯然計量失準，對2人求償1年短收電費109萬元，賴、鍾辯稱不知情、沒故意破壞，LINE對話卻稱「修好就不能再多省電了」，法院不採信判2人應全額給付台電，全案確定。

台電苗栗處主張，賴、鍾2017年10月起在苗栗通宵海埔地經營魚塭養魚苗，並有申請2個電表，後來經他們員工舉發，表示2人同年11月就用塑膠條抵住電表底部孔洞，造成電表計量失準，經2019年1月22日會同警方到場，發現電表卻時遭鑽孔破壞。

台電苗栗處說，到場測量電流10幾安培，但電表卻「時走時停」造成計量失準，已經違反電業法等規定，對2人追償一年份短收電費共109萬3085元。

賴、鍾抗辯稱，沒有故意將塑膠條插入電表底部的竊電行為，且台電根據他們2018年、2019年用電費用並無顯著差別，甚至2019年用電量還減少。

苗栗地院一審認為，賴、鍾雖是承接別人留下的魚池經營，無證據顯示2人確實有竊電行為，該部分也經檢察官不起訴，但2人確實使用該魚塭養殖，所用的水電也由賴繳納，顯然因違規竊電行為而受有短付電費的利益，台電主張依電業法對2人求償有依據，判2人應給付台電109萬3085元。

賴、鍾不服上訴，主張因為員工被解僱心存不滿舉發竊電，但他們並非故意，事前也不清楚電表下方有孔洞，沒有將塑膠條插入底部，也爭執台電求償計價電費的標準。

台中高分院二審勘驗賴男和朋友的LINE對話，發現友人說「施工電表壞了要修理啦」，賴回「是嗎？應該不是吧」，友人又說「昨天抄表今天就通知停電」、「不能再多省一個月了」等語。認為2人早知電表失準，若修好就不能繼續省電費。

二審認為，賴、鍾違規用電明確，台電求償109萬3085元也有依據，判處駁回其訴。

魚塭示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
魚塭示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

台電 省電 LINE

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