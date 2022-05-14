辯通姦除罪無用 男偷吃已婚婦判賠30萬

桃園一名許姓男子發現妻子經常出遊且徹夜未歸，查看對方手機發現她與黃姓男子的偷情照片才驚覺被戴綠帽，怒控黃男侵害配偶權，求償百萬；桃園地院審理時，黃男主張刑法已廢除通姦罪，縱使他與許妻不倫關係是事實，仍屬許妻個人生活權利及身體支配權範圍，但說法未被採信，最後被判賠30萬元。

據悉，許男發現妻子外遇後，去年1月在妻子工作室當場抓到2人偷情，因怒毆黃男又逼簽本票，涉犯強制罪，去年也被桃園地院判拘役50天，得易科罰金5萬元。事後，他也指控黃男破壞家庭，侵害他的配偶權，要求民事賠償100萬元。

民事訴訟審理時，黃男承認不倫，但他主張刑法已廢除通姦罪，縱使他和許妻逾越一般男女朋友交往分際，此部分也只牽涉許妻的身體支配權和個人生活權利，無法證明有侵害許男配偶權及精神名譽有何損害。

法院認為，婚姻是以夫妻共同生活為目的，配偶應互相協力保持共同生活的圓滿安全及幸福，而互守誠實為婚姻契約義務，假如其中一方不誠實，即是破外婚姻契約義務，侵害他人權益，介入婚姻關係的第三人也應為侵權負起責任。