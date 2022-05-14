聽新聞
test
0:00 / 0:00
辯通姦除罪無用 男偷吃已婚婦判賠30萬
桃園一名許姓男子發現妻子經常出遊且徹夜未歸，查看對方手機發現她與黃姓男子的偷情照片才驚覺被戴綠帽，怒控黃男侵害配偶權，求償百萬；桃園地院審理時，黃男主張刑法已廢除通姦罪，縱使他與許妻不倫關係是事實，仍屬許妻個人生活權利及身體支配權範圍，但說法未被採信，最後被判賠30萬元。
據悉，許男發現妻子外遇後，去年1月在妻子工作室當場抓到2人偷情，因怒毆黃男又逼簽本票，涉犯強制罪，去年也被桃園地院判拘役50天，得易科罰金5萬元。事後，他也指控黃男破壞家庭，侵害他的配偶權，要求民事賠償100萬元。
民事訴訟審理時，黃男承認不倫，但他主張刑法已廢除通姦罪，縱使他和許妻逾越一般男女朋友交往分際，此部分也只牽涉許妻的身體支配權和個人生活權利，無法證明有侵害許男配偶權及精神名譽有何損害。
法院認為，婚姻是以夫妻共同生活為目的，配偶應互相協力保持共同生活的圓滿安全及幸福，而互守誠實為婚姻契約義務，假如其中一方不誠實，即是破外婚姻契約義務，侵害他人權益，介入婚姻關係的第三人也應為侵權負起責任。
法院調查，黃男和許妻在2017年到2020年間曾發生過性關係，有照片和影片為證，去年1月被抓姦時也有衣衫不整情形，明顯侵害許男配偶權情節重大，依其侵權情節及收入情況，應賠償許男30萬元。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言