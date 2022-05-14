台中假律師掛免費諮詢 稱官司贏面大受委任還收行情價

台中莫姓男子無律師資格擔任「司法革新生命尊嚴維護協會」理事長，因外牆掛有免費法律諮詢，民眾入內詢問莫還分析案件「贏面很大」，前後接受委任寫狀紙、擔任代理人，各收取6萬元、3萬3000元費用，但訴訟品質不佳假律師身分才曝光，法院依2個違反律師法判他6月，可上訴。

檢方查，徐姓女子買到凶宅和賣家有官司糾紛，經過司隔會舊址見上方掛有「免費法律諮詢」就進去，經莫告訴她案件「贏面很大」並收取6萬元代寫民事起訴狀，對徐的賣家提請求返還不當得利訴訟，開庭辯論時還打算擔任徐的代理人，但被承審法官禁止。

檢方也發現，另名游姓女子服刑期間，她的梁姓先生前往探監也經過司隔會舊址，向莫詢問妻子收到支付命令該怎麼辦，莫就向梁收3000元，替她老婆寫狀紙提債務人異議之訴，梁事後又匯了3萬元給莫，但因梁察覺有異拿狀紙給其他律師看，才發現該訴訟顯無理由。

審理時，莫坦承沒律師資格，但有向徐、梁收錢，但辯稱他沒有營利，收的錢是要給捐贈給司隔會的，並非替對方處理訴訟的對價。

法院比對相關證據，確認莫替徐女寫民事起訴狀、準備書狀，也提供法律諮詢、提出證據或聲請調查證據的建議，也取得徐出具的民事委任狀，並用他個人名義擔任訴訟代理人；另也替梁的妻子寫民事債務人異議訴狀、民事撤回起訴並退還裁判費狀等，確實有辦理訴訟事件。

徐女也證稱，她付的6萬元是莫替他處理訴訟的報酬，莫說官司費用就是6萬元，自己沒加入司隔會也無支付會費；梁男也說，去和妻子會客經過，莫就說會寫狀紙但是要收3000元，他當場給錢拿到狀紙，之後又匯了3萬元給莫。