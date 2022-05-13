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調查官遭控施暴？當事人向高層說明：是勸架跌倒

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局桃園市調查處一名剛結業分發的徐姓調查官，被控今年4月與朋友露營聚會時，涉將友人的女友壓制在地打傷，但徐男接受內部調查時表示，當時因見友人與女友爭吵，所以上去勸架，想把女方拉開，但當天下雨地上濕滑，不慎造成女方跌倒，他自己也失去重心摔在女方身上，並無所謂壓制施暴情事。

調查局表示，該局日前接獲該案民眾陳情，已責由督察處進行調查，以查明事實真相，若查證屬實，絕不護短，必將嚴以議處。

調查局也要求同仁，即使於公餘之暇，仍當謹言慎行，守法守紀，避免損害調查人員形象。

有報導指稱，今年4月2日清明連假期間，王姓女子陪男友到苗栗縣南庄鄉參加露營聚會，當晚11時許，王女已進帳篷休息，但男友仍在外和徐男喝酒，王女打電話催促男友休息，2人因此起爭執，王女走出帳篷找男友理論。

詎料徐男突然動手，把王女勒脖數分鐘，還將王女壓制在地，王女因此報警提告。不過，徐男向局本部呈報指出，他與王女是露營才認識，事發當天他只是上前勸架，因山地濕滑導致王女摔倒受傷，非故意施暴，王女事後也不願和解，相關說詞是王女單方面指控，只能待司法釐清。

調查局傳有調查官向友人施暴，局長王俊力要求查明真相。圖／報系資料照
調查局傳有調查官向友人施暴，局長王俊力要求查明真相。圖／報系資料照

露營 聚會 桃園

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