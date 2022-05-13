勞動部前助理研究員貪六百多萬遭起訴 50萬元交保

勞動部勞動力發展署中彰投分署前助理研究員、職訓局講師的林文山涉嫌利用承辦採購案，在外設人頭公司來投標，又對廠商收取回扣，10年內涉貪標案就有180件，不當得利高達669萬元，彰化地檢署偵辦後依貪汙治罪條例等，將林文山等5人提起公訴，在押的林文山今天移審後，彰化地方法院裁定50萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，調查發現，林文山利用教授課程辦理採購職業訓練設備材料物品的機會，自2011年至2020年長達10年期間，對於所承辦案件提出請購需求或簽辦的10萬元以下及逾10萬元的開口契約等採購標案，明知本身為採購承辦人員，依法應迴避而不得投標，卻均以自己擔任實際負責人的恒昕公司（讓其母任人頭負責人），或借用元傑公司名義，陸續承攬得標採購標案，再利用自己擔任實質驗收人優勢，佯以備品或舊品充當新品出貨方式，予以通過驗收，從中詐得採購價金403多萬元。

林男因擔任勞動部課程講師，課程所需的電線與馬達等五金材料需採購，他利用自家公司得標採購，但採購的物品也沒全用於教學，甚至拿去販賣。

又於2014年、2015年、2019年間，林文山也利用購辦公用器材採購標案機會，事先委請梁男、劉男擬定標案設備規格或預算而變相洩漏採購秘密，作為收取回扣賄賂為對價方式，藉此先後護航其等所屬二家公司提早獲悉採購資訊，及早備標而造成不公平競爭情形，使該等公司分別順利標得採購標案，林文山再向其等收取回扣266萬多元。

葉建成表示，全案經檢察官偵查終結後，認林文山涉犯貪汙治罪條例之購辦公用器材收取回扣、利用職務上之機會詐取財物、刑法之洩漏國防以外應秘密之消息及政府採購法詐術圍標、借牌投標等罪嫌；被告梁男、劉男涉犯貪污治罪條例之對於公務員違背職務之行為交付賄賂罪嫌；另被告楊男、劉男、陳女及所屬公司涉犯政府採購法之以詐術使開標發生不正確結果及容許他人借用牌照等罪嫌，將林文山等5人起訴。