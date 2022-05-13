密醫幫人看牙三度被抓 辯受追繳犯罪所得無力支付才操舊業

陳姓男子未取得醫師資格，卻長期在新北市三重區開設牙醫診所違法幫病患看診，新北地方法院認為陳男已是第三次違法看診被查獲，法治觀念淡薄，依醫師法處有期徒刑6月，可以易科罰金。

檢方調查，陳男長期在三重地區租屋處為民眾看診，從事補牙、修磨假牙等醫療行為，2013年、2019年都曾被判刑，均獲緩刑。2020年4月起他又重操舊業，被民眾向衛生局檢舉後，警方持搜索票到場，當場逮到陳男正在替病患治療，檢方依醫療法起訴。

合議庭審理時，陳男坦承犯行，但他向庭上求情，稱第二次被判刑時緩刑條件是需分期繳回犯罪所得224萬元，因金額龐大，家中無力支應，加上有兒女、母親需扶養，他才會選擇重操舊業，此次開業病患數量已大為減少，僅獲犯罪所得4萬2千元。