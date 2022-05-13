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兩公約國際審查會議籲台 暫停執行死刑、赦免邱和順

中央社 / 台北13日電

行政院今天舉行兩公約第3次國家報告國際審查會議結論性意見與建議發表記者會，審查委員強烈建議行政院立即宣布暫停執行死刑，並應赦免已在死囚牢房服刑33年的邱和順。

記者會主持人、行政院政務委員羅秉成面對媒體提問時回應，逐步廢除死刑的方向不變，但可以理解國際專家對這樣的腳步感覺不足、不滿；是否全面先停止執行死刑會仔細研議，但也要思考是否有足夠法源。

羅秉成說，事實上，法務部執行死刑相當審慎，而目前38名死刑犯都在釋憲中，也無法執行；如何達到終極目標需要台灣社會凝聚更多共識，政府部門的政策目標是清楚的，節奏、腳步還要再跟民意、社會有比較多的對話與共識。

台灣於民國98年12月10日施行兩公約（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約），並依兩公約規定，於109年提出第3次國家報告。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際審查會議延至本月9日至11日於財團法人張榮發國際會議中心舉行；這次邀請10名國際人權專家來台實地審查，其中1人因故無法來台，行政院下午於法務部舉行國際審查會議結論性意見與建議發表記者會。

國際審查委員會提出共92點意見與建議，指出政府尚未正式暫停使用死刑，這一點難以令人滿意，並稱台灣有可能成為認可和執行國際人權的亞洲標準制定者，但只要死刑仍是刑事司法系統的一個要素，就永遠無法實現此一目標。

審查委員會強烈建議行政院立即宣布暫停執行死刑，法務部長不應再簽署處決令，總統應在死刑案件的定罪證據不明確的情況下酌情行使赦免特權；特別是，應赦免已在死囚牢房服刑33年的邱和順。

另一方面，委員會讚賞台灣為防治疫情所做的大量努力，但提到政府依社會秩序維護法「散布足以影響公共安寧的謠言」罪名進行大量起訴和定罪，雖然台灣應對疫情的努力似乎非常有效，但還是對一系列人權造成了侵犯。

委員會指出，防疫所採取的措施範圍甚廣，不受限制的公開討論和辯論尤其重要，但因害怕可能遭到起訴，將受到阻礙，這是一個令人關注的問題。

委員會另建議政府在明確的時限內頒布一項全面的反歧視法，還強烈建議將單獨和具體的酷刑罪納入刑法；委員會同時對大量兒童被關押在青少年拘留所和教養院表示關切，建議政府將觸犯法律的兒童從司法系統轉移到兒童福利系統。

委員會還指出，要求進行強制性的性別確認手術已成為變性的先決條件，此一作法應立即廢除。

委員會認為，台灣在同性婚姻合法化、廢除通姦罪、設立國家人權委員會取得重大進展，但在廢除死刑和保護原住民權利卻未能實現，鼓勵在總統蔡英文領導下的政府採取更積極的方式全面實施國際人權法。

死刑 行政院 人權

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