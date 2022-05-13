監委高涌誠否認政治追殺 劍青檢改：欲加之罪何患無辭

監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿。提案監察委員高涌誠今開記者會強調沒有政治追殺陳隆翔。基層檢察官團體「劍青檢改」下午則以8個字回應：「欲加之罪，何患無辭。」

高涌誠說，只是遵照職務法院判決及懲戒委員會司法判決見解，調查報告併案審理的部分，監察院就已提出彈劾之同一案件如發現新事證者，應踐行同條項前段規定之彈劾審查程序，始得移送懲戒機關併案審理。

監委高涌誠、林郁容、林盛豐今舉行記者會，對於許多基層檢察官對監察院的不滿，高涌誠表示請大家尊重，彈劾案內容涉及監察院與職務法庭的大是大非，司法判決也說司法權核心領域與監察權行使界線之爭議是「洵非可採」，現在監察院只是要完備程序，他個人根本對陳隆翔沒有意見。