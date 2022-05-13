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影／監委高涌誠否認政治追殺 無意針對陳隆翔檢察官

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導

監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，法務部次長陳明堂亦在立院強調，檢察官獨立行使職權部分應受憲法保障。提案監察委員高涌誠今表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照職務法院判決及懲戒委員會司法判決見解，調查報告併案審理的部分，監察院就已提出彈劾之同一案件如發現新事證者，應踐行同條項前段規定之彈劾審查程序，始得移送懲戒機關併案審理。

監察委員高涌誠、林郁容、林盛豐今聯袂舉行記者會，對於許多基層檢察官對監察院的不滿，高涌誠情緒高昂表示請大家尊重，彈劾案內容涉及監察院與職務法庭的大是大非，司法判決也說司法權核心領域與監察權行使界線之爭議是「洵非可採」，現在監察院只是要完備程序，他個人根本對陳隆翔沒有意見。

監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，監察委員高涌誠今表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照司法判決釐清爭議。記者潘俊宏／攝影
監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，監察委員高涌誠今表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照司法判決釐清爭議。記者潘俊宏／攝影
監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，監察委員高涌誠（右起）、林盛豐、林郁容今舉行記者會，高涌誠表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照司法判決釐清爭議。記者潘俊宏／攝影
監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，監察委員高涌誠（右起）、林盛豐、林郁容今舉行記者會，高涌誠表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照司法判決釐清爭議。記者潘俊宏／攝影
監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，監察委員高涌誠今表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照司法判決釐清爭議。記者潘俊宏／攝影
監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發質疑檢察界不滿，監察委員高涌誠今表示沒有政治追殺陳隆翔，只是遵照司法判決釐清爭議。記者潘俊宏／攝影

監察院 司法 檢察官 彈劾案

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