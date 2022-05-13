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泰籍婦拒酒測遭罰18萬未繳 帳戶被凍結火速辦分期付款
花蓮一名32歲泰籍婦人在花蓮市區騎機車，遭警方攔查，婦人拒絕酒測，被重罰18萬元，因逾期未繳，法務部行政執行署花蓮分署凍結她的帳戶扣得3萬多元，她的配偶昨天趕緊帶她前往先繳6萬元，並辦理分期付款。
行政執行署花蓮分署今天表示，該名泰籍婦人因為逾期未繳納，由花蓮監理站移送由花蓮分署強制執行，銀行帳戶遭到凍結，戶頭內的3萬2230元被扣。
這名婦人知道帳戶被凍結後，昨天由台籍丈夫陪同，到花蓮分署先繳6萬元，並由配偶擔保，辦理分期付款。
她的丈夫代為說明，妻子嫁來台灣後在花蓮定居，去年8月4日騎車經過花蓮市中山路遭攔查，當時因為另一半不在身邊，她擔心酒駕恐面臨遣送返國小孩無人照顧，在不諳法令又語言不通下，才拒絕酒測，絕不是有意要違抗公權力。
花蓮分署表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，針對酒駕案件專案強力執行，呼籲民眾酒後千萬不要開車上路，避免酒駕事故發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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