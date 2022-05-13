馬英九「三中案」再辯無罪 檢：買快篩送人也要合法

台灣高等法院審理「三中案」今天傳喚前總統馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭，張請假未到；馬等人一審獲判無罪，今天馬英九出庭再說「否認犯罪，檢察官上訴無理由，請駁回」。

檢察總長邢泰釗本周一就職時聲稱「有人在影響三中案」，馬辦隨後發聲明駁斥，馬英九今天繼續委任「勝訴」律師劉紀翔辯護，但庭外未再就「影響說」表態，準備庭庭審1小時結束。

「三中案」二審由法官李殷君承審，檢方公訴團隊是高檢署檢察官邱智宏、台北地檢署檢察官黃聖，一審主蒞庭主任檢察官陳韻如也在法庭旁聽，儘管是準備程序，但檢方有備而來。

邱智宏罕見於準備庭時即製作投影資料放送說明「三中」交易的違法性，稱依法院分案案號「金上重訴」，代表「三中案」是金融犯罪，馬英九等被告涉犯證交法非常規交易罪、證交法特殊背信罪及刑法背信罪；邱智宏另以熱門話題快篩劑採買之事，為複雜的案情作比諭，稱民眾要搶買快篩，如果有企業佛心去挪用資金花錢買快篩送給每位民眾，但不符合營業常規的手段，「目的正當就可以合理化手段而不被科以刑責嗎？」。

邱還說，於目的正確的情形下，手段是否正當應該值得思考，二審時需要解釋「三中案」的交易有無違背誠信經營原則。

事實上，「三中案」被告包括馬英九、張哲琛、汪海清、國民黨前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙及蔡的岳父洪信行，一、二審都分割審理。

檢方起訴馬英九2005年時賤賣中視、中廣、中影股權與黨舊黨部大樓，一審台北地院認為檢方無法證明張哲琛、汪海清違法，馬的黨主席身分並不是證交法特別背信罪的規範範圍，賣舊黨部大樓也沒造成損害，判馬等人無罪。

檢方提起上訴後，高院今天第一次傳喚馬英九出庭，法官諭知馬英九在準備程序結束以前，准允馬不必然要出庭。